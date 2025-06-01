Ümit Milli Takım'da Kadro Değişikliği

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Başar Önal'ın çıkarıldığı aday kadroya Emir Bars çağrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçları oynayacak ay-yıldızlı ekipte aday kadrodan çıkarılan Başar Önal'ın yerine Hollanda temsilcisi PSV'nin genç takımında forma giyen Emir Bars kadroya dahil edildi.