Ümit Milli Takım Hırvatistan'a Hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da teknik direktör Egemen Korkmaz'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, maçın taktiksel organizasyonuyla sona erdi.
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Opus Arena'da TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.
Karşılaşma, Tivibu Spor ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
