Ümit Milli Takım\'ın Emirhan İlkhan\'ı, Çekya maçının tarihi an olabileceğini söyledi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın orta sahası Emirhan İlkhan, "Bizim için gerçekten çok önemli bir maç. 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma şansımız var. Ülkemiz ve kendi oyuncu grubumuz için tarihi bir an olabilir. Biz de bunu gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda 13 Kasım Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu'nda Çekya'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Ümit Milli Futbol Takımı'nın 22 yaşındaki orta sahası Emirhan İlkhan, TFF'nin sanal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağını belirten Emirhan İlkhan, "Bizim için gerçekten çok önemli bir maç. 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma şansımız var. Ülkemiz ve kendi oyuncu grubumuz için tarihi bir an olabilir. Biz de bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çekya, kendi grubumuzda karşılaştığımız takımlara benzeyen bir takım. Dirençli ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Bizim için zor bir maç olacak. Maç içinde sabırlı olmamız gerekiyor. Çekya duran toplarda etkili olan bir takım. İlk maçta güzel bir skor alıp Çekya'ya tarihe geçmek için gitmek istiyoruz. Umarım ilk maçtan iyi bir sonuç alırız" diye konuştu.

'TARAFTARIN DESTEĞİYLE AVANTAJLI BİR SKOR ALACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Taraftar desteğinin önemine değinen Emirhan, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Taraftarların arkamızda desteklerini hissetmek istiyoruz. Her zaman maçlarımızı Rize'de oynayamıyoruz. Çok güzel bir maça denk geldi. Onların desteğiyle güzel bir atmosfer yaratıp avantajlı bir skor alacağımıza inanıyorum. Rize taraftarı gerçekten önemli bir taraftar grubu. Aynı zamanda stadyum da çok güzel. Daha önce Rize'nin stadyumunda maç oynamıştım. Sahanın kutu gibi olması oyuncuyu futbol oynamaya motive ediyor. Tekrardan Rize'de futbol oynayacağım için çok sevinçliyim. Harika anılarım var o stadyumda. Umarım bir tane daha ekleyebiliriz."