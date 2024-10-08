Ümit Milli Takım Letonya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Ümit Milli Takım Letonya Maçına Hazırlanıyor

Ümit Milli Takım Letonya Maçına Hazırlanıyor

Ümit Milli Takım, Letonya ile oynayacağı maça hazırlık antrenmanlarına devam ediyor.

08.10.2024 23:48
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Ümit Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Letonya ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar olan oyunu ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanın bir bölümünü Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da takip etti.

Ümit Milli Takımı, yarın yapacağı antrenmanla Letonya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümit Milli Takım Letonya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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