Ümit Milli Takım Letonya Maçına Hazırlanıyor

Spor

ÜMİT Milli Takımı, 11 Ekim Cuma günü İstanbul 'da Letonya ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ve 5v2 pas çalışmaları ile başladı. Ardından Letonya maçı taktiği üzerinde durulurken, son bölümde kanatlardan orta ve şut çalışması ile antrenman tamamlandı.

Öte yandan antrenmanın son bölümünü A Milli Futbol Takım kampında bulunan Bertuğ Yıldırım da izledi. Yıldırım, antrenman sonrası arkadaşları ile bir süre sohbet etti.

Ümit Milli Takımı, Letonya maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NDAN ZİYARET

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ümit Milli Takım'ın Riva'da gerçekleştirdiği antrenman sonrasında takımla bir araya geldi. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül ile bir süre sohbet eden Başkan Hacıosmanoğlu, ardından futbolcularla tek tek tokalaştı ve kendilerine hitaben bir konuşma yaptı. Hacıosmanoğlu'na, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da eşlik etti.

Ümit Milli Takıma başarı dileklerini ileten Hacıosmanoğlu, "Hedefimiz A Milli Takım, her maç bizim için önemli. Ümit Milli Takımı inşallah eski itibarlı günlerine kavuşturursunuz. Bizlerde sizlere destek olacağız. Sizlere her zaman kapımız açık. Önünüzde iki maç var. Ümit Milli Takıma yakışır şekilde oynayacağınızdan şüphem yok. Sahada üzerinize düşeni yapacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.