Ümit Milli Takım Maç Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
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Ümit Milli Takım Maç Tarihleri Belli Oldu

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Ümit Milli Takım, 2027 U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile oynayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile oynayacağı müsabakaların statları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, grubundaki yedinci maçında Ukrayna ile 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.00'da Macaristan'ın Miskolc şehrindeki DVTK Stadı'nda karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçında ise 6 Ekim Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Macaristan'ı konuk edecek. Mücadelenin başlama saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümit Milli Takım Maç Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika

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