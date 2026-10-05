Ümit Milli Takımı, play-off garantisiyle Macaristan maçına hazırlandı - Son Dakika
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Ümit Milli Takımı, play-off garantisiyle Macaristan maçına hazırlandı

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Ümit Milli Takımı, play-off garantisiyle Macaristan maçına hazırlandı
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Ümit Milli Takımı, yarın İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu son maçının hazırlıklarını tamamladı. Play-off'a kalmayı garantileyen milliler, 9 Ekim'deki kura çekimiyle rakibini öğrenecek.

Ümit Milli Takımı, yarın İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu son maçının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ebubekir Uçar Spor Salonu'nda yapılan aktivasyon çalışması ile başlayan antrenman, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda yapılan ısınma ve 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümünde gerçekleşen duran top çalışması ile antrenman sona erdi.

Milliler, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Play-off'taki rakip 9 Ekim Cuma günü belli olacak

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri için play-off aşamasına kalmayı grup maçlarının bitmesine bir maç kala garantileyen Ay-yıldızlıların rakibi 9 Ekim Cuma günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak kura çekimi neticesinde belli olacak. Play-off maçları 13-17 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: İHA
MacaristanİstanbulFutbolSporSon Dakika

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