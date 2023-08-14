Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanan Osayi-Samuel'in yerine oyuna giren Jayden Oosterwolde'nin performansı tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, Hollandalı futbolcuyu sert eleştirdi.
Ümit Özat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu Oosterwolde'yi kim aldıysa kulüple ilişiğini hemen keserim." ifadelerini kullandı.
Ümit Özat'ın yorumuna bazı taraftarlar tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise eski futbolcuya destek vererek "Doğru tespit" yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Spor › Jayden Oosterwolde, Ümit Özat'ı sinirden çıldırttı: İlişiğini keserim - Son Dakika