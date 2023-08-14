Jayden Oosterwolde, Ümit Özat'ı sinirden çıldırttı: İlişiğini keserim - Son Dakika
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Jayden Oosterwolde, Ümit Özat'ı sinirden çıldırttı: İlişiğini keserim

Son Güncelleme: 14.08.2023 10:19

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında sakatlanan Osayi-Samuel'in yerine oyuna giren Jayden Oosterwolde'nin performansı tartışma konusu oldu. Ümit Özat, Hollandalı futbolcuyu sert bir şekilde eleştirirken, "Bu Oosterwolde'yi kim aldıysa kulüple ilişiğini hemen keserim." dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanan Osayi-Samuel'in yerine oyuna giren Jayden Oosterwolde'nin performansı tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, Hollandalı futbolcuyu sert eleştirdi.

"KİM ALDIYSA KULÜPLE İLİŞİĞİNİ HEMEN KESERİM"

Ümit Özat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu Oosterwolde'yi kim aldıysa kulüple ilişiğini hemen keserim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldızı, Ümit Özat'ı sinirden çıldırttı: Kulüple ilişiğini hemen keserim

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Ümit Özat'ın yorumuna bazı taraftarlar tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise eski futbolcuya destek vererek "Doğru tespit" yorumlarında bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldızı, Ümit Özat'ı sinirden çıldırttı: Kulüple ilişiğini hemen keserim
YORUMLAR (3)
  • süleyman hakan gökşen: oynadıkça iyi olacaktır...daha kaç maç sahne aldı ki? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ramzan Güler: Cikinda delikanlı yorum yapın hakem on kişilik Antep'in hakkını yedi diye bir tane FB yönetici cikipta söylemedi kendilerini olsa kiyemet kopardi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ramazan Gümüş: Ümit Özat, sen futbolla ilişiğini kes. Memleketine yerleş, o bölgeye uygun Meyve sebze yetiştir, organik tarım falan yap ama seni unutalım olur mi ÜÖ ? Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Ümit Özat, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Jayden Oosterwolde, Ümit Özat'ı sinirden çıldırttı: İlişiğini keserim - Son Dakika
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