Jayden Oosterwolde, Ümit Özat'ı sinirden çıldırttı: İlişiğini keserim

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanan Osayi-Samuel'in yerine oyuna giren Jayden Oosterwolde'nin performansı tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, Hollandalı futbolcuyu sert eleştirdi.

"KİM ALDIYSA KULÜPLE İLİŞİĞİNİ HEMEN KESERİM"

Ümit Özat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu Oosterwolde'yi kim aldıysa kulüple ilişiğini hemen keserim." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Ümit Özat'ın yorumuna bazı taraftarlar tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise eski futbolcuya destek vererek "Doğru tespit" yorumlarında bulundu.