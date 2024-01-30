Ümit Şengül: Nazilli Belediyespor maçı hayati önem taşıyor

Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, yarın oynanacak olan Nazilli Belediyespor maçının hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Oynayacağımız iki maç ilerisi için hayati önem taşıyor. Yarın oynayacağımız maçı ne yapıp ne edip kazanmamız gerekiyor. Sahada galibiyeti isteyen bir Bursaspor olacak" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, yarın oynanacak olan Nazilli Belediyespor maçının hayati önem taşıdığını söyledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şengül, "Ankaraspor maçında takımda inanılmaz bir özveri vardı. Oyuncularımız geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmek için çok uğraştılar. Bu durum benim ileriye bakmamı olumlu yönde etkiledi. Ben hepsini altyapıdan tanıyorum. Neler yapabileceklerini biliyorum. Oynayacağımız iki maç ilerisi için hayati önem taşıyor. Yarın oynayacağımız maçı ne yapıp ne edip kazanmamız gerekiyor. Galibiyeti isteyen bir Bursaspor olacak sahada. Güzel bir başlangıç yapmamız lazım" dedi.

"Maddi sıkıntı çözüldükten sonra farklı bir Bursaspor olacaktır"

Ümit Şengül, futbolcularına güvendiğini de söyledi. Şengül, "Şunu ifade etmek isterim. Yönetim üstüne düşeni yapmaya çalışıyor ama ligin son maçına kadar Bursaspor'u bu ligde tutabilmek için ve yaşatabilmek için mücadelemiz sürecek. İyi de kötü de oynadığımız maçlar olacak ama mücadele edeceğiz. Önce burada kalacağız sonra da ileriyi düşüneceğiz. Bunun için savaşıyoruz. Bunu başaracak oyuncu grubu var aslında. Özgüvenlerini sağladığımızda her takımda ve her yerde oynayabilecek futbolcularımız var. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bazı eksiklerimiz var. Bunu da çalışarak gidermek istiyoruz. Gidişatımız iyi. Maddi anlamda da ufak bir katkıları oldu yönetimin. Bu hafta da olacak inşallah. Maddi sıkıntıyı da çözdükten sonra farklı bir Bursaspor olacaktır. Herkes çocuklara güvensin" ifadelerini kullandı.

"Ben bu çocuklara inandığım için görevi kabul ettim"

Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, futbolcularına güvendiğini söylerken, görevi de onlar sayesinde kabul ettiğini dile getirdi. Şengül, "Ben bu çocuklara inandığım için görevi kabul ettim. Hepsi ile altyapıda da beraber çalıştım. Neler yapabileceğimizi biliyorum. Bu çocuklar reaksiyon verirlerse ki verdiler Ankaraspor maçında, bundan sonra da üzerine koyarak devam edeceklerdir. Bu mücadeleyi vereceğiz" dedi.

"Bursaspor, taraftarıyla güzel"

Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, taraftarla ilgili şunları söyledi:

"Bursaspor Kulübü yıllarca Süper Lig'de oynadı. Herkesin imrendiği bir Bursaspor taraftarı vardır. Gerçek Bursaspor sevdalıları ölüyü diriltir. Onlarla birlikte Bursaspor güzel. Onlar da destek verirse futbolcuların sahadaki motivasyonu çok farklı olacaktır. Skor ne olursa olsun bizi destekleyen bir taraftara topluluğuna ihtiyacımız var. Taraftardan etkilenen bir oyuncu grubumuz var. Ama taraftarımız oyuncuları teşvik ederse ben çok güzel bir oyun sahada göreceğime inanıyorum." - BURSA