Dünya ikincisi Begümnaz yurda döndü

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Begümnaz Doğruyol, memleketi Sivas'a döndü.

60 ülkeden 485 sporcunun katıldığı Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Sivaslı sporcu büyük bir başarı elde etti. Bosna Hersek'te düzenlenen şampiyonada kadınlar 40 kilo kategorisinde 16 yaşındaki Sivaslı sporcu Begümnaz Doğruyol dünya ikincisi oldu. Gümüş madalyanın sahibi olan Doğruyol'u memleketi Sivas'ta ailesi sevinçle karşıladı.

Begümnaz Doğruyol, yaptığı açıklamada kendisine karşılama yapıldığını görünce şaşırdığını söyleyerek, "Mutluyum. Uzun zamandır bunun için çalışıyorum ve sonucunu aldım. Çok güzel. Hocalarıma ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Daha önce kolum kırılmıştı. Onun içinde küçük bir ameliyat oldum. Uzun süredir de platin duruyordu. O çıkarılacak. Çok mutlu oldum, şaşırdım. Ailem bana güvendi. Bu sefer kendimde çok emindim" dedi.

"Çok güçlü bir kızımız var"

Anne Sevda Doğruyol, çok güçlü bir kızımız var diyerek, "Heyecanla gururla onu bekliyoruz. Bize böyle bir gururu yaşattığı için tabi çok mutluyuz. Bir gün öncesinde kızımla konuştum. 'Anne bu sefer çok iyi olacak' diye cevap verdi bana. Bende dedim ki tamam Begüm bu sefer başaracak. Mutlu olduk heyecanlandım. Çok güçlü bir kızımız var. Kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Daha iyi yerlerde olacağından eminim" ifadelerini kullandı.

"Vatana hizmet etsin diye bugünlere getirdik"

Baba Yasin Doğruyol ise vatana hizmet etsin diyerek bugünlere getirdiklerini belirterek, "Dünya ikincisi olmasının tabi öncelikle bir hikayesi var. Yaklaşık 10 yıldır sporla uğraşıyor. Son 6 yılı Judo üzerine. Hocalarının sayesinde yükselişe geçti. Son iki yıldır da Milli Takım Sporcusu. Hedefleri zaten olimpiyattı. Şimdilik Dünya ikincisi olabildik. İnşallah bundan sonra da dünya şampiyonu ve Olimpiyat şampiyonu olmasını bekliyoruz. Vatana hizmet etsin diye bugünlere getirdik. Baba olarak çok mutluyum" şeklinde konuştu. - SİVAS