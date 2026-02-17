Ümraniyespor, Boluspor'u 4-2 Yendi

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Ferhat Çalar, Oğuzhan Kocaçoban
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Atalay Babacan (Dk. 83 Hoti), Djokanovic, Bardhi (Dk. 70 Serkan Göksu), Benny (Dk. 83 Yusuf Deniz Şaş), Soukou (Dk. 70 Barış Ekincier), Batuhan Çelik (Dk. 88 Kosoko)
Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Kouagba, Lima, Balburdia (Dk. 46 Devran Şenyurt), Liço (Dk. 72 Aganspahic), Barış Alıcı, Doğan Can Davas (Dk. 60 Erdem Dikbasan), Akanbi (Dk. 60 Baluta), Arda Usluoğlu
Goller: Dk. 32 ve 65 Soukou, Dk. 49 Batuhan Çelik, Dk. 56 Atalay Babacan (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 76 Lima, Dk. 89 Yusuf Kocatürk (Kendi kalesine) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Liço, Dk. 48 Gökhan Akkan, Dk. 81 Ömürcan Artan (Boluspor), Dk. 74 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Eminevim Ümraniyespor, Boluspor'u 4-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Eminevim Ümraniyespor'da Soukou, kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.
