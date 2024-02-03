Ümraniyespor, evinde Bodrum FK\'ya mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Bodrum FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın orta alandan kafayla pasında topla buluşan Burak Çoban, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
28. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Üzeyir Ergün'ün kale önüne gönderdiği topa Haqi'nin topuğuyla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Übeyd'de kaldı.
53. dakikada Üzeyir sağ taraftan son çizgiye inerek topu ceza sahası içine çevirdi. Altıpasın gerisinden Gökdeniz'in şutunu önce kaleci Übeyd kurtardı, ardından dönen topa Gökdeniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
64. dakikada sol tarafta Hasan Ayaroğlu'na yaptığı baskı sonrası topu kapan Gökdeniz Bayrakdar, meşin yuvarlakla beraber ceza sahası içine kadar girdi. Gökdeniz, sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
90+6. dakikada orta alanda topla buluşan Emre Kaplan'ın uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Bahri Can'ın müdahalesi rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Baran Eraslan, Barış Çiçeksuyu
Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu, Cofie (Atalay Babacan dk. 62), İlhami Siraçhan Nas (Muhammed Mert dk. 62), Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Bouali dk. 46, Emre Kaplan dk. 88), Melih Okutan (Onur Ayık dk. 75)
Yedekler: Onur Yıldırım, Mustafa Eser, Yusuf Saitoğlu, Batuhan Arıcı
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar (Tunahan Akpınar dk. 83), Furkan Apaydın, Ali Aytemur, Erkan Değişmez (Ahmet Aslan dk. 46), Gökdeniz Bayrakdar (Pedro Brazao dk. 76), Mohammed, Samet Yalçın, Burak Çoban (Omar Imeri dk. 83), Haqi (Celal Dumanlı dk. 59)
Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Mustafa Erdilman, Eray Akar, Ege Bilsel, Kenan Özer
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Emre Kaplan (dk. 90+6) (Ümraniyespor), Burak Çoban (dk. 10), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 64) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Bouali, Serkan Göksu, Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Ahmet Aslan (Bodrum FK) - İSTANBUL
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