Ümraniyespor, Kayserispor\'u 2-1 yendi; Tolga Öztürk oyuncularını tebrik etti.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, rakiplerine karşı uyguladıkları oyun planına sadık kaldıklarını belirterek, "Disiplinden hiç ayrılmayan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, "Öncelikle ligimizin zirvesindeki takıma karşı burada üstün bir performans sergileyen ve söylemiş olduğumuz taktik kurallarına uyan, disiplinden hiç ayrılamayan oyuncuları yürekten tebrik ediyorum. Bir hafta boyunca rakip takımla ilgili yaptığımız bütün analizlerle alakalı her şeyi yaptık. Kayserispor takımını da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.