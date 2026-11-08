Ümraniyespor, Kayserispor'u 2-1 yendi; Tolga Öztürk oyuncularını tebrik etti. - Son Dakika
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Ümraniyespor, Kayserispor'u 2-1 yendi; Tolga Öztürk oyuncularını tebrik etti.

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Ümraniyespor, Kayserispor\'u 2-1 yendi; Tolga Öztürk oyuncularını tebrik etti.
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, maçın ardından taktik kurallara uyan ve disiplinden ayrılmayan oyuncularını yürekten tebrik ettiğini söyledi.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, rakiplerine karşı uyguladıkları oyun planına sadık kaldıklarını belirterek, "Disiplinden hiç ayrılmayan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, "Öncelikle ligimizin zirvesindeki takıma karşı burada üstün bir performans sergileyen ve söylemiş olduğumuz taktik kurallarına uyan, disiplinden hiç ayrılamayan oyuncuları yürekten tebrik ediyorum. Bir hafta boyunca rakip takımla ilgili yaptığımız bütün analizlerle alakalı her şeyi yaptık. Kayserispor takımını da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Tolga ÖztürkKayserisporTrendyolSporSon Dakika

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