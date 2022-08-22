Ümraniyespor, sosyal medyada gündem olan fotoğrafla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Ümraniyespor, sosyal medyada gündem olan fotoğrafla ilgili açıklama Açıklaması

22.08.2022 20:46
Ümraniyespor, sosyal medyada gündem olan fotoğrafla ilgili açıklama Açıklaması

Ümraniyespor Kulübü, Rezerv Lig'de Galatasaray ile oynanan maçtan önce çekilen fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Ümraniye spor Kulübü, Rezerv Lig'de Galatasaray ile oynanan maçtan önce çekilen fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Ümraniyespor'un Galatasaray'ı konuk ettiği müsabaka öncesinde büyükbaş hayvanların bölgede otladığı sırada çekilen fotoğraf, sosyal medyada geniş yer buldu.

Ümraniyespor Kulübü tarafından konuyla ilgili "Kamuoyu ve hayvanseverlere saygıyla duyurulur" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Ağustos Cumartesi günü HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig mücadelesi öncesi servis edilen fotoğraf altyapı tesislerimiz ile maçın oynandığı A takım tesislerimiz arasındaki alanda çekilmiştir. Maçın oynandığı Ümraniyespor Antrenman Sahası ile bir alakası bulunmamaktadır. A takım tesislerimizde bulunan soyunma odalarının Süper Lig kriterlerine uygunlaştırma çalışmaları kapsamında tadilat halinde olması nedeniyle misafir takımlar altyapı tesislerimizi kullanmaktadır. Ümraniyespor hayvansever bir spor kulübüdür. Tesislerimizin spor faaliyetleri için kullanılmayan bölümlerinde birçok farklı kuş, kedi, köpek, küçükbaş ve büyükbaş hayvan misafirimiz sevgiyle ağırlanmaktadır."

Karşılaşma öncesinde oyuncuların Ümraniyespor'un altyapı tesislerinden maçın oynanacağı sahaya gittikleri sırada çekilen fotoğraf, saha zemini konu edilerek sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Rezerv Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor, sosyal medyada gündem olan fotoğrafla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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