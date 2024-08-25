Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı: \'Arkadaş gibiyiz\'

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Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Kazandığımız için takımımdaki bütün oyuncuları tebrik ediyorum. 'Arkadaş' dedim çünkü onlarla arkadaş gibiyiz. İyi bir ekip olmaya çalışıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şanlı, "Heyecanı ve temposu çok yüksek bir maçtı. Kazandığımız için takımımdaki bütün oyuncuları tebrik ediyorum. 'Arkadaş' dedim çünkü onlarla arkadaş gibiyiz. İyi bir ekip olmaya çalışıyoruz. Rakibimizi de biliyorduk. Onlar için de çok önemliydi. İkimiz de son maçını kaybedip sahada bulunduk. Çok önemli oyunculara sahiplerdi. Bizim en önemli noktalarımızdan biri mücadele gücümüzün yüksek olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin yönelttiği "Kalecinizin oyunu soğutmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Tuncay Şanlı, şöyle cevap verdi:

"Oyuncu grubu kazanmak için tabii ki oyunu soğutmaya çalışıyor. Sadece kaleci üzerinden gitmemek gerekiyor. Bunu hakemler üzerinden şöyle söyleyebiliriz. Onların daha fazla maçın sonlarında değil ya da ikinci yarılarında değil. İlk başlarda uyarılarda bulunursa herkes kendine daha fazla dikkat eder. Bunu dediğim gibi sadece kaleci üzerinden bakmamak gerekiyor. Oyunu soğutma adına, kazanma adına, bazen psikolojik olarak bu durumlar oluyor. Ama buna hakemler biraz daha dikkat ederse o zaman kaleciler de dikkat eder diye düşünüyorum." - ANKARA