Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek. - İSTANBUL

Ümraniyespor'un bugün Antalyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Ümraniyespor Antalyaspor maçının VAR'ı Alper Çetin - Son Dakika

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