Umut Bozok: Eyüpspor\'u Kurtardık

EYÜPSPOR'UN son haftalarda attığı gollerle dikkati çeken isimlerden Umut Bozok, zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bu senaryonun filmi çekilebilir. Eyüpspor'u ligde tutmak büyük bir iş, herkesi tebrik etmek istiyorum." dedi.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de öne geçmenin çok tehlikeli olduğunun altını çizen deneyimli futbolcu, "Bu sezon kaç maç çevirdiler bilmiyorum. Böyle bir takıma karşı ilk yarıda 2-0 öne geçmek büyük bir iş. Ama sonrasında panik olduk. Ama sağ olsun Talha oyuna girdi. Şansımız varmış demek ki. Her şeyi yaptık ligde kalmak için. Top Oosterwolde'ye çarpıp girdi. Bu senaryonun filmi çekilebilir. Eyüpspor'u ligde tutmak büyük bir iş, herkesi tebrik etmek istiyorum. Diğer maçların sonuçlarıyla ilgili hiç bilgimiz yoktu ama oyuna giren arkadaşları görünce biraz panik olduğunu anladık. Onguene oyuna girdi ama sonrasında oyundan çıktı. Bunu görünce işlerin iyi gitmediğini anladım. Skorlara hala bakmadım. Küme düşüyorduk. Gerçekten inanılmaz bir durum. Bu takım ligde kalmayı başardı. Bazı başkanlar var, isimlerini vermeye gerek yok ama Fatih Karagümrük'le Eyüpspor'un kesin düştüğünü söylediler. Biz de düşmediğimizi gösterdik. Herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

'ATİLA HOCA BENİM GUARDİOLAM'

Teknik direktör Atila Gerin'in kendisini Luis Suarez'e benzetmesiyle ilgili konuşan Umut Bozok, "Atila hoca da benim Guardiolam. Onu da tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten nereden nereye geldik. Herkes bizi alt ligde görüyordu. Hoca inandı, bizi de inandırdı. Bu takımı ligde tuttuk. İnşallah seneye de Eyüpspor ligde kalır çünkü bu takım ligde kalmayı hak ediyor. Hocamın saçları bembeyaz oldu, yazık oldu hocama." dedi.

Takımda yaşanan sıkıntılar hakkında da konuşan Umut Bozok, şunları söyledi: "Biz ilk yarı bitince gitsek mi diye düşündük. Kaos ortamı vardı. Kaçalım mı diye düşündük. Çünkü burası zor olacaktı. Ama çok yetenekli gençler var. Bu takımı tutalım dedik. Emre Akbaba, Umut Meraş, Taşkın İlter'le konuşup takımı ligde tutalım dedik. Alanya deplasmanında 1-0 gerideyken 3-1 kazandık. Bütün iş burada başladı. Şimdi kontratım bitti. Emre Akbaba ve Umut Meraş'ın da kontratı bitti. Yarın eşimle balayına gideceğim, onu düşünüyorum. Tabii Montella hoca ararsa hemen dönüş bileti almam gerekecek."

'LİSTEDE OLSAYDIM HERHALDE BUGÜN HABERİM OLURDU. MİLLİ TAKIMA BAŞARILAR DİLİYORUM'

Gösterdiği performansla milli takıma gitme beklentisi olduğunu sözlerine ekleyen Umut Bozok, "Tabii ki herkes bekler. Listede olsaydım herhalde bugün haberim olurdu. Milli takıma başarılar diliyorum. Olsam da olmasam da inşallah güzel bir Dünya Kupası geçer. Son haftalardaki performanslar sonrasında olmak isterim. Tabii iyi forvetler var milli takımda. İnşallah orada olurum." diye konuştu.