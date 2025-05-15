Umut Ünlü’den Paris’te Tarihi Başarı

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda 2 altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden Umut Ünlü, "Haykıra haykıra İstiklal Marşımızı okudum. İnanılmaz bir heyecan oluyor. Orada İstiklal Marşımızı duyduğum anda gerçekten sanki hayal aleminde yaşıyormuşsunuz gibi oluyor" dedi.

Türk paralimpik yüzücü Umut Ünlü, olimpiyatlarda yaşadığı duyguları ve hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Rekor başarıya imza atan oyuncu, ilk olarak hislerini, " Paris'teki Paralimpik Oyunları'na çok çalışarak gittik. Orada gerçekten çok başarılı olacağımızı biliyorduk. Allah'a şükürler olsun başarılı da olduk. Hedeflerimizin üzerinde madalyalar kazandık. Bunun için çok mutluyuz. Komite başkanımız Murat Aksu'ya ve yardımcılarına çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz" şeklinde ifade etti.

'2028'İN BİR AN ÖNCE GELMESİNİ İSTİYORUM'

İlk madalyasında yaşadığı heyecanı aktaran Ünlü, "İlk madalyamı aldığımda heyecandan İstiklal Marşı'nın sözlerini unuttum. Sonra olimpiyat köyüne gittim. Sosyal medyaya baktığımda insanların yazılarını okudum. 'Sporcumuz İstiklal Marşı'nı bilmiyor mu?' şeklinde yazılar vardı ve çok bozuldum. Ertesi gün bir madalya daha aldım. Bu sefer haykıra haykıra İstiklal Marşımızı okudum. İnanılmaz bir heyecan oluyor. Orada İstiklal Marşımızı duyduğum anda gerçekten sanki hayal aleminde yaşıyormuşsunuz gibi oluyor. O anları tekrar yaşamak için 2028'in bir an önce gelmesini istiyorum. Beklerken de çok çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

'SONUNDA TÜM BU YAŞADIĞIM ZORLUĞA DEĞDİ'

Yaşadığı zorluklardan bahseden milli sporcu, "Sürekli ailemden uzak kaldım. Kampta kalıyordum, antrenmanlarım çok zor geçiyordu. Çünkü amacım olimpiyat şampiyonu olmaktı. Bu zorlukların ardından da olimpiyat şampiyonu oldum. Sonunda tüm bu yaşadığım zorluğa değdi. 2028 için aynı çalışmalara girdik" dedi.

'OLİMPİK SPORCULARA VERİLEN DEĞERİN AYNISI UMARIM BİZE DE VERİLİR'

Verilen desteğin artmasının daha çok başarı getireceğinin altını çizen başarılı yüzücü, "Şu anda paralimpik sporculara verilen desteği yeterli buluyorum. Umarım bu destek daha fazla artar. Olimpik sporculara verilen değerin aynısı umarım bize de verilir. Biz de çok daha başarılı oluruz. Şu anda bile çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 28 tane madalya aldık. Bu Türkiye için inanılmaz bir başarı. İlk defa 6 tane altın madalya aldık. Desteklerin kesilmeyeceğini ve devam edeceğini düşündüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah çok daha güzel olacak" diyerek sözlerine devam etti.

'YENİ HEDEFLER İÇİN DAHA ZAMANIMIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Yeni hedefleri hakkında ise Umut Ünlü, "Hedeflerimi gerçekleştiren bir sporcuyum. 2 altın madalya aldım. Yeni hedefler için daha zamanımın olduğunu düşünüyorum. 3 altın madalya da olabilir tabi. 2 tanesini aldım çünkü" diyerek sözlerini noktaladı.