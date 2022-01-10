Ünal Aysal: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin son bulmasıyla gündem yerinden oynadı. Sabah'a konuşan eski başkan Ünal Aysal, Terim'in ayrılığı hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.
İşte Ünal Aysal'ın açıklamaları:
"Her şeyin bir süresi var. Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti. Burak Elmas ile Fatih Terim'in aralarında bir sorun olduğunu sanmıyorum. Güzel geçindiler. Ortak bir kararla ayrılık kararı alınmıştır.
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ben Drogba ve Sneijder'i getirmiştim. Doğrusunun böyle olduğunu Düşündüler. Günün şartlarına göre davrandılar. Bu kararlarını (Transfer politikası) saygı ile karşılamak gerekiyor."
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