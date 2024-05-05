Doğuş Üniversitesi ÜNİLİG Basketbol Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Basketbol Şampiyonası 1. Lig müsabakaları sonuçlandı. Şampiyonanın galibi Doğuş Üniversitesi oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Basketbol Şampiyonası Erkekler 1. Lig şampiyonu Doğuş Üniversitesi oldu. Grup maçlarından sonra rakibini 92-78 yenerek çeyrek finale yükselen Doğuş Üniversitesi, çeyrek finalde İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 66-60 yenerek yarı finale, yarı final maçında ise Beykoz Üniversitesi'ni 87-76 yenerek finale çıktı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde oynan final maçında Yıldız teknik Üniversitesi'ni 95-64 yenerek şampiyonluğu elde etti.
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