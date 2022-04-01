Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

01.04.2022 15:55
Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonuyla, BAÜN Burhan Erdayı Spor Salonu'nda 63 üniversiteden 300'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde gösteri maçına yer verildi.

Gösteri maçında, süper ağır sıklette mücadele eden ve 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Ali Eren Demirezen ile ulusal ve uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Abdulsamet Salih karşılaştı.

Karşılaşmanın ardından milli boksör Demirezen'e üzerinde fotoğrafının yer aldığı pasta ile sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Daha büyük organizasyonları yapmak istiyoruz. Balıkesir Üniversitesinin aynı zamanda bir spor üniversitesi olduğunu imkanlarımız ve şartlarımızla herkese göstermek istiyoruz." dedi.

Ali Eren Demirezen ise Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcuların milli takıma seçilme şanslarının fazla olduğunu belirterek, doğum günü sürprizinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi
Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi
Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi
Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

YORUMLAR
500
GAÜN öğrencisi Ünilig Şampiyonu oldu GAÜN öğrencisi Ünilig Şampiyonu oldu Ayvalıklı tekvandoculardan 2 altın, 2 gümüş madalya Ayvalıklı tekvandoculardan 2 altın, 2 gümüş madalya

Üniversiteler, Balıkesir, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Parti Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik." sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım bebeğini düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:17:04. #1.13#
SON DAKİKA: Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement