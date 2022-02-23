Ünlü boksör Pehlivan, iddialı öğrenciler hazırlıyor - Son Dakika
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Ünlü boksör Pehlivan, iddialı öğrenciler hazırlıyor

23.02.2022 12:55
Ünlü boksör Pehlivan, iddialı öğrenciler hazırlıyor

Eski milli boksör Ferhat Pehlivan, birçok başarı elde ettikten sonra şimdi de iddialı sporcu yetiştirmeye hazırlanıyor.

Eski milli boksör Ferhat Pehlivan, birçok başarı elde ettikten sonra şimdi de iddialı sporcu yetiştirmeye hazırlanıyor.

14 Türkiye şampiyonluğu, 12 Uluslararası arenada şampiyonluk, 2006'da Avrupa Birliği Ülkeleri şampiyonu, 2008'de Büyükler Avrupa 3'ncülüğü, 2008'de üniversiteler dünya 3'ncülüğü, 2009'da Akdeniz oyunları 3'ncülüğü, 2010'da üniversiteler Avrupa 2.liği, 2010'da üniversiteler dünya 3'ncülüğü, 2012'da üniversiteler dünya 2.liği ve 2013'de Akdeniz oyunları 2.liği bulunan, yıllardır aldığı derecelerle adından söz ettiren Pehlivan, yetiştirdiği öğrencilerle büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor. - DİYARBAKIR

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Avrupa Birliği, Türkiye, Akdeniz, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ünlü boksör Pehlivan, iddialı öğrenciler hazırlıyor - Son Dakika


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