Ünlü Foto Muhabiri Aydın Atar Hayatını Kaybetti

İZMİR basının duayen isimlerinden foto muhabiri Aydın Atar 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Atar, Kuşadası'nda hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde görev yapan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyelerinden Atar, Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden biri olarak biliniyordu. Aydın Atar'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Kuşadası Hacı Ferit Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.