Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu

16.06.2022 15:14

Sansasyonel çift Mauro İcardi-Wanda Nara'dan çok konuşulan bir paylaşım geldi. Instagram'da eşi Icardi'yi etiketleyen Nara, "Benim koçumla antrenman yapmak ister misin?" sorusunu sordu.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından antrenman yaptığı görüntüleri paylaşıp Mauro Icardi'yi etiketleyerek: "Benim koçumla antrenman yapmak ister misin?" sorusunu sordu. Bu paylaşım çok sayıda beğeni topladı.

NE OLMUŞTU?

Sansasyonel olaylarla başlayan bu ilişki yakın zaman tekrar gündem olmuştu. Wanda'nın eşi Icardi'yi aldattığı iddiaları gündeme oturmuştu. Wanda Nara bu haberleri yalanlayarak: "Her şeyin bir yalandan daha fazla olduğunu açıklamama gerek yok. Ama orantısız saygısızlık da beni şaşırtmaktan vazgeçirmiyor. Ben öyle bir insan, öyle bir kadın değilim. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Kendimi farklı şekilde ele alıyorum evet, çünkü ben farklı birisiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine Koçumla antrenman yapmak ister misin? diye sordu
Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine Koçumla antrenman yapmak ister misin? diye sordu
YORUMLAR
500

Mauro Icardi, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine 'Koçumla antrenman yapmak ister misin?' diye sordu - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:14 Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
14:22 Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:26:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement