Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu

NE OLMUŞTU?

Sansasyonel olaylarla başlayan bu ilişki yakın zaman tekrar gündem olmuştu. Wanda'nın eşi Icardi'yi aldattığı iddiaları gündeme oturmuştu. Wanda Nara bu haberleri yalanlayarak: "Her şeyin bir yalandan daha fazla olduğunu açıklamama gerek yok. Ama orantısız saygısızlık da beni şaşırtmaktan vazgeçirmiyor. Ben öyle bir insan, öyle bir kadın değilim. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Kendimi farklı şekilde ele alıyorum evet, çünkü ben farklı birisiyim" ifadelerini kullanmıştı.