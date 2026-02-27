Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
27.02.2026 14:04  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Haber Videosu

NBA oyuncusu Bobby Portis ve bir hayranı, bir etkinlik sırasında taş-kağıt-makas oyununda 14 kez üst üste berabere kaldılar. Bu durumun istatistiksel olarak gerçekleşme ihtimali yaklaşık 4.7 milyonda bir olarak belirtiliyor.

NBA oyuncusu Bobby Portis, bir etkinlik sırasında hayranıyla oynadığı taş-kağıt-makas oyununda sıra dışı bir an yaşadı.

14 KEZ ÜST ÜSTE BERABERE

Portis ile hayranı, oyunda tam 14 kez art arda aynı hamleyi yaptı ve her seferinde beraberlik çıktı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İHTİMALİ MİLYONDA BİRLERDE

İstatistiksel olarak taş-kağıt-makasta 14 kez üst üste berabere kalma ihtimalinin yaklaşık 4.782.869'da bir olduğu belirtiliyor. Neredeyse imkânsız denebilecek bu olasılık, yaşanan anı daha da dikkat çekici hale getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı "Bu artık matematiğe meydan okumak", "Evren glitch verdi" gibi yorumlar yaptı.

Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • özkan milezoğlu özkan milezoğlu:
    mallar planlı zaten baksana hep sıralı yapıyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti
Baklayı ağzından çıkardı Szymanski’den Fenerbahçe itirafı Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:55:46. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.