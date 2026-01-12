Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray\'a iki isim önerdi

Süper Kupa'da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da hem sonuç hem de oyun performansı eleştirilerin odağı oldu. Alınan yenilginin ardından sarı-kırmızılı kulübün transfer çalışmalarına hız verdiği iddia edildi.
A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Serhan Türk, menajer George Gardi'nin Galatasaray'a iki futbolcu önerdiğini ifade etti. Türk, "George Gardi, bugün Galatasaray'a 2 tane oyuncu sunmuş. 'Gardi ile görüşmüyorlar' diyorlar ama öyle bir durum söz konusu değil" sözleriyle dikkat çekti.
Serhan Türk, Galatasaray'ın transfer planına dair de bilgiler paylaştı. Buna göre sarı-kırmızılıların önceliği 6 numara ve çok yönlü bir kanat oyuncusu transferi. Türk, "Galatasaray, 6 numara mevkisine bir transfer ve çok yönlü oynayan bir kanat transferi yapmak istiyor" dedi.
Serhan Türk, Galatasaray'ın transfer döneminde toplamda üç hamle yapabileceğini belirterek, üçüncü transferin ise "fırsat transferi" niteliğinde olabileceğini söyledi. Türk, "Galatasaray'ın 3 transfer yapmasını bekliyorum. 3. transfer fırsat transferi niteliğinde olacak" dedi.
