Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi

Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray\'a iki isim önerdi
12.01.2026 11:43
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray\'a iki isim önerdi
Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Menajer George Gardi, kulübe iki oyuncu önerdi. Sarı-kırmızılıların 6 numara ve çok yönlü kanat transferi planladığı, toplamda 3 transfer hedeflediği ifade edildi.

Süper Kupa'da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da hem sonuç hem de oyun performansı eleştirilerin odağı oldu. Alınan yenilginin ardından sarı-kırmızılı kulübün transfer çalışmalarına hız verdiği iddia edildi.

Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi

"GARDI 2 OYUNCU SUNDU"

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Serhan Türk, menajer George Gardi'nin Galatasaray'a iki futbolcu önerdiğini ifade etti. Türk, "George Gardi, bugün Galatasaray'a 2 tane oyuncu sunmuş. 'Gardi ile görüşmüyorlar' diyorlar ama öyle bir durum söz konusu değil" sözleriyle dikkat çekti.

6 NUMARA VE KANAT TRANSFERİ PLANLANIYOR

Serhan Türk, Galatasaray'ın transfer planına dair de bilgiler paylaştı. Buna göre sarı-kırmızılıların önceliği 6 numara ve çok yönlü bir kanat oyuncusu transferi. Türk, "Galatasaray, 6 numara mevkisine bir transfer ve çok yönlü oynayan bir kanat transferi yapmak istiyor" dedi.

"3 TRANSFER BEKLİYORUM"

Serhan Türk, Galatasaray'ın transfer döneminde toplamda üç hamle yapabileceğini belirterek, üçüncü transferin ise "fırsat transferi" niteliğinde olabileceğini söyledi. Türk, "Galatasaray'ın 3 transfer yapmasını bekliyorum. 3. transfer fırsat transferi niteliğinde olacak" dedi.

Son Dakika Spor Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi - Son Dakika

