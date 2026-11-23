Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki deplasman mesaisi kapsamında Trabzon'a giden Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu David Mutaf, takım kaptanı Erkan Yılmaz'ın Trabzon Havalimanı'nda bekleme salonunda bilgisayarında GTA 6 oynadığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

AYAKLARINI UZATTI, OYUNUNU OYNADI

Dünyaca ünlü pek çok sporcunun ardından bu akıma Anadolu Efes kaptanı Erkan Yılmaz da dahil oldu. Yoğun maç takvimi ve uzun deplasman seyahatleri arasında stres atmak isteyen tecrübeli basketbolcunun, havalimanında dahi oyun keyfinden ödün vermemesi takım arkadaşlarının ve basketbolseverlerin dikkatini çekti. David Mutaf'ın paylaştığı o kare kısa sürede yoğun ilgi gördü.

13 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Oyun dünyasında uzun süredir büyük bir heyecanla beklenen ve 2013 yılında çıkan GTA 5'in ardından tam 13 yıl sonra oyun severlerle buluşan GTA 6, gündemin ilk sırasına yerleşti. Florida'dan esinlenerek tasarlanan Leonida eyaletinde geçen ve Lucia ile Jason ikilisinin hikayesini merkezine alan yapım; gelişmiş grafikleri, devasa açık dünyası ve yenilikçi oynanış dinamikleriyle kısa sürede fenomen haline geldi.