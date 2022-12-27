Nihat Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'na taktığı lakapla şaşırttı - Son Dakika
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Nihat Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'na taktığı lakapla şaşırttı

27.12.2022 22:28

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na övgüler yağdırdı. Kahveci, "Ben artık Roberto Kadıoğlu diyeceğim" yorumunda bulundu.

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon Ferdi Kadıoğlu'nun yıldızı parlıyor. Sağ ve sol bek ayırt etmeksizin maksimum performans veren Ferdi Kadıoğlu için TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci övgü dolu sözler sarfetti.

Nihat Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'na taktığı lakapla şaşırttı

"HAK EDİYOR"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Ferdi'yi ön plana çıkardı. Kahveci, "Ben artık Ferdi Kadıoğlu'na; 'Roberto Kadıoğlu' diyeceğim. Hiç abartısız söylüyorum. Ne yakıştırılsa hak ediyor Ferdi" yorumunda bulundu.

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Ferdi Kadıoğlu, Nihat Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nihat Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'na taktığı lakapla şaşırttı - Son Dakika


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