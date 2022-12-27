Nihat Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'na taktığı lakapla şaşırttı

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Sarı-Lacivertliler'de bu sezon Ferdi Kadıoğlu'nun yıldızı parlıyor. Sağ ve sol bek ayırt etmeksizin maksimum performans veren Ferdi Kadıoğlu için TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci övgü dolu sözler sarfetti.

"HAK EDİYOR"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Ferdi'yi ön plana çıkardı. Kahveci, "Ben artık Ferdi Kadıoğlu'na; 'Roberto Kadıoğlu' diyeceğim. Hiç abartısız söylüyorum. Ne yakıştırılsa hak ediyor Ferdi" yorumunda bulundu.