Ünye\'de Binicilik Federasyon Yarışları Heyecan Dolu Anlar Yaşattı

Ordu'nun Ünye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu işbirliği ile organize edilen binicilik federasyon yarışları gerçekleştirildi. 7 kategoride yarışan atlar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Ünye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu işbirliği ile organize edilen Binicilik Federasyon Yarışları Ünye Belediyesi Binicilik ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok ilinden yarışlara katılım olurken vatandaşlar da güneşli bir havada at yarışlarını izledi. Katılımın yoğun olması nedeniyle, ilk olarak grup elemeleri yapıldı. Toplamda 7 kategoride gerçekleştirilen yarışlar oldukça heyecanlı geçti. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere kupaları protokol tarafından takdim edildi.

Programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü kınadı. Ünye'de tarihi ve kültürel değerlere her zaman sahip çıktıklarını belirten Başkan Tavlı, "Geleneksel ata sporlarımıza kıymetli hemşerilerimizin sahip çıktığını bir kez daha gördük. Buraya katılım sağlayarak bu organizasyonların coşkulu bir şekilde geçmesine vesile olan kıymetli hemşerilerime ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Biz de ata sporumuza her zaman sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Festivalde at gösterileri yer alacak"

Ünye'de gerçekleştirilen rahvan at yarışlarının yanı sıra geçen yıl ilk kez yapılan at gösterilerinin bu yıl da devam edeceğini belirten Başkan Tavlı, "Tabi böyle bir güzel organizasyonun oluşmasında Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Genel Başkanımız Zübeyir Bekiroğlu'nun da katkısı var. Sağ olsunlar bizlere her zaman destek oldular. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Geçen yıl burada atların gösterisini keyifle izledik. Rahvan at yarışlarının dışında yine Ünye'de inşallah temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz festivalimizde at gösterileri de yer alacak. Bu organizasyonu da yine federasyonumuzla birlikte ortak yapacağız. Bugün burada keyifli yarış izledik. Yarışlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek katılım sağlayan çok kıymetli at sahiplerine ve jokeylere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ünye Kaymakam Vekili Avni Kula yaptığı konuşmada, bu kültürün yaşatılması gelecek nesillere aktarılması için verilen gayretlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

"Türkiye'nin en iyi akrobatları Ünye'ye gelecek"

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Genel Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ise, "Ünye ilçemizde sadece rahvan yarışlar yapmıyoruz. İnşallah festival dönemi geldiğinde de Türkiye'nin en iyi akrobatlarını geçen yıl buraya getirdiğimiz gibi inşallah tekrar nasip olursa sizlerle burada buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Yarışlarda dereceye giren isimlere protokol tarafından plaketleri takdim edildi.