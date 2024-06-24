Ünye'de Binicilik Federasyon Yarışları Heyecan Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ünye'de Binicilik Federasyon Yarışları Heyecan Dolu Anlar Yaşattı

Ünye\'de Binicilik Federasyon Yarışları Heyecan Dolu Anlar Yaşattı

Ordu'nun Ünye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu işbirliği ile organize edilen binicilik federasyon yarışları, 7 kategoride gerçekleştirildi ve izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere kupaları protokol tarafından takdim edildi.

24.06.2024 12:22  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu işbirliği ile organize edilen binicilik federasyon yarışları gerçekleştirildi. 7 kategoride yarışan atlar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Ünye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu işbirliği ile organize edilen Binicilik Federasyon Yarışları Ünye Belediyesi Binicilik ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok ilinden yarışlara katılım olurken vatandaşlar da güneşli bir havada at yarışlarını izledi. Katılımın yoğun olması nedeniyle, ilk olarak grup elemeleri yapıldı. Toplamda 7 kategoride gerçekleştirilen yarışlar oldukça heyecanlı geçti. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere kupaları protokol tarafından takdim edildi.

Programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü kınadı. Ünye'de tarihi ve kültürel değerlere her zaman sahip çıktıklarını belirten Başkan Tavlı, "Geleneksel ata sporlarımıza kıymetli hemşerilerimizin sahip çıktığını bir kez daha gördük. Buraya katılım sağlayarak bu organizasyonların coşkulu bir şekilde geçmesine vesile olan kıymetli hemşerilerime ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Biz de ata sporumuza her zaman sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Festivalde at gösterileri yer alacak"

Ünye'de gerçekleştirilen rahvan at yarışlarının yanı sıra geçen yıl ilk kez yapılan at gösterilerinin bu yıl da devam edeceğini belirten Başkan Tavlı, "Tabi böyle bir güzel organizasyonun oluşmasında Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Genel Başkanımız Zübeyir Bekiroğlu'nun da katkısı var. Sağ olsunlar bizlere her zaman destek oldular. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Geçen yıl burada atların gösterisini keyifle izledik. Rahvan at yarışlarının dışında yine Ünye'de inşallah temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz festivalimizde at gösterileri de yer alacak. Bu organizasyonu da yine federasyonumuzla birlikte ortak yapacağız. Bugün burada keyifli yarış izledik. Yarışlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek katılım sağlayan çok kıymetli at sahiplerine ve jokeylere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ünye Kaymakam Vekili Avni Kula yaptığı konuşmada, bu kültürün yaşatılması gelecek nesillere aktarılması için verilen gayretlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

"Türkiye'nin en iyi akrobatları Ünye'ye gelecek"

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Genel Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ise, "Ünye ilçemizde sadece rahvan yarışlar yapmıyoruz. İnşallah festival dönemi geldiğinde de Türkiye'nin en iyi akrobatlarını geçen yıl buraya getirdiğimiz gibi inşallah tekrar nasip olursa sizlerle burada buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Yarışlarda dereceye giren isimlere protokol tarafından plaketleri takdim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ünye Belediyesi, Türkiye, Spor, Ordu, Ünye, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünye'de Binicilik Federasyon Yarışları Heyecan Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
11:59 Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek
11:35 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı
11:21 Ordu’da ’’Faturamatik Yakup’’ esnafın imdadına yetişiyor Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor
10:56 Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e forma vermeyen Montella’ya tepki Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:34 Aldatma detayı bomba Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 13:02:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ünye'de Binicilik Federasyon Yarışları Heyecan Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement