Ural Aküzüm: Sıkışık fikstür değil, doğal afet - Son Dakika
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Ural Aküzüm: Sıkışık fikstür değil, doğal afet

11.03.2022 14:57
Ural Aküzüm: Sıkışık fikstür değil, doğal afet

Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Beşiktaşlı yöneticilerin Galatasaray - Beşiktaş maçının ertelenmesini kabul etmemesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Beşiktaşlı yöneticilerin Galatasaray - Beşiktaş maçının ertelenmesini kabul etmemesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Aküzüm, "Sıkışık fikstür değil, doğal afet. Okullar kapandı, basketbol ve futbol ligleri ertelendi. Buna mücbir sebep denir. Ayrıca mesele Türkiye ve ülke puanı meselesi var! Olgun davranışlar bugüne lazım. Türk futbolu için karar devletin" ifadelerini kullandı.


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Galatasaray, Ural Aküzüm, Sportif AŞ, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ural Aküzüm: Sıkışık fikstür değil, doğal afet - Son Dakika


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