Ürdün, Dünya Kupası Tarihine Geçti - Son Dakika
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Ürdün, Dünya Kupası Tarihine Geçti

Ürdün, Dünya Kupası Tarihine Geçti
23.06.2026 13:36
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Ürdün, Cezayir'e yenilse de ilk kez Dünya Kupası'na katılmanın gururunu yaşıyor.

Ürdünlü taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımlarının Cezayir ile oynadığı maçta sahadan mağlup ayrılmasına rağmen dünya kupası finallerine ilk kez katılmanın gururunu yaşıyor.

Ürdün ile Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında dün karşı karşıya geldi.

Binlerce Ürdünlü, karşılaşmayı başkent Amman'daki 6 bin kişi kapasiteli Antik Roma Tiyatrosu ve çevresine kurulan dev ekranlardan takip etti. Maç saatinden önce toplanmaya başlayan taraftarların Ürdün bayrağı taşıdığı, milli takım forması giydiği görüldü.

Ürdün, sahadan 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen taraftarlar, futbol tarihindeki önemli bir dönüm noktasına imza atarak ülkelerinin bayrağını FIFA Dünya Kupası finallerinde dalgalandıran milli takımla birlikte gururlandı.

Ürdün Kralı'ndan tam destek

Bu tarihi ana yediden yetmişe tüm halk tanıklık ederken Ürdün Kralı 2. Abdullah da milli takıma destek vermek için maçın oynandığı San Francisco'daki Levi's Stadyumu'ndaki tribünlerde yer aldı.

Ürdünlü taraftarlar karşılaşma boyunca milli takım oyuncularını desteklemek için tezahüratta bulundu.

Maçın 36. dakikasında Nizar el-Raşdan'ın golüyle sevince boğulan Ürdünlüler, 69. dakikada Cezayir milli takımınından Nezir bin Buali'nin eşitlik golüyle endişeye kapıldı.

Maçın sonlarına doğru Cezayirli oyuncu Emin Guveyri'nin 82. dakikadaki golüyle hayal kırıklığı yaşayan Ürdünlü taraftarlar maç sonunda çalan bitiş düdüğüyle mağlubiyete tanıklık etti.

Karşılaşma neticesinde Cezayir, turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı ve grupta üçüncü sıraya yükseldi.

Grupta 6 puanla lider durumda bulunan Arjantin'in ve aynı puana sahip ancak averajla ikinci sıradaki Avusturya'nın ardından gelen Cezayir, sıralamada yerini aldı. Ürdün ise puansız döndüğü maç sonrası grubun dördüncü; son sırasında kaldı.

Kaynak: AA

Cezayir, Olaylar, Futbol, Ürdün, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ürdün, Dünya Kupası Tarihine Geçti - Son Dakika

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