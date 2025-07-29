Ürdün Tenis Takımı Adana\'da Kamp Yapıyor

Ürdün Tenis Federasyonuna bağlı 10 sporcu ve 2 antrenörden oluşan takım, Adana'da kampa başladı.

Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin, AA muhabirine, kentin coğrafi konumu ve tenis altyapısıyla uluslararası kamplar için önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Uluslararası kamplarla Türkiye'nin ve kentin adını daha çok duyurmayı hedeflediklerini dile getiren Keskin, şöyle konuştu:

"Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz Ürdün kampımızda 10 sporcu ve 2 antrenör yer alıyor. Teniste pazarı büyütmek istiyoruz. Bu projeler kapsamında kamplarımızı artırmayı planlıyoruz. Akademiyle Asya'yı Avrupa'ya, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir köprü olmak istiyoruz."

Kamp katılan Ürdünlü başantrenör Saif Adas da üçüncü kez bulundukları Adana'da önemli deneyim kazandıklarını, oyuncuların gelişiminin ilerlediğini anlattı.

Yardımcı antrenör Mohammed Alyamani de Adana'nın tenis kortları, antrenman koşulları ve misafirperverliğinden memnun olduklarını ifade etti.

Kamp 1 Ağustos'ta sona erecek.