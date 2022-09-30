Fernando Muslera, Galatasaray tarihine geçecek! Efsane isimleri tek tek geride bırakıyor - Son Dakika
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Fernando Muslera, Galatasaray tarihine geçecek! Efsane isimleri tek tek geride bırakıyor

30.09.2022 13:54

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymesi durumunda, Galatasaray tarihinde en çok forma giyen oyuncular arasında ilk 5'e girecek. 2011 yılından itibaren sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, 429. kez sahaya çıkacak ve efsane isim Ergün Penbe'yi geride bırakacak. Diğer taraftan tecrübeli kaleci, Galatasaray'ın tarihinde en çok forma giyen 10 futbolcu arasında tek yabancı konumunda.

Galatasaray'a transfer olduğu dönemden itibaren taraftarın en çok sevdiği isimlerin başında gelen Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılıların tarihine geçmeye devam ediyor. Şu ana kadar 428 kez terlettiği Galatasaray formasını, bir maç daha giymesi halinde 5. sıradaki yerini alacak ve Ergün Penbe'nin önüne geçecek.

Fernando Muslera Galatasaray efsanesini geride bırakıyor

TEK YABANCI MUSLERA

Sarı-kırmızılıların tarihinde en çok forma giyen oyuncular listesinde ilk 10'da yabancı futbolcu olarak sadece Fernando Muslera bulunuyor. 588 kez bu formayı giyen Bülent Korkmaz ilk sırada yer alırken, 539 kez sahaya çıkan Hakan Şükür, efsane defansın arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Fernando Muslera Galatasaray efsanesini geride bırakıyor

ÖNÜNDEKİ İSİM SABRİ SARIOĞLU

Galatasaray tarihine geçmiş ve futbolculuk kariyerini noktalamış olan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı formayı 479 defa terleterek bu listede Muslera'nın bir basamak üstünde 4. sırada yer alıyor.

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Bülent Korkmaz, Ergün Penbe, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fernando Muslera, Galatasaray tarihine geçecek! Efsane isimleri tek tek geride bırakıyor - Son Dakika


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