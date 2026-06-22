Uruguay ve Yeşil Burun Adaları Berabere Kaldı - Son Dakika
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Uruguay ve Yeşil Burun Adaları Berabere Kaldı

22.06.2026 06:20
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay, Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Miami

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (Norveç)

Uruguay: Muslera, Varela, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte (Dk. 70 Cruz), Bentancur, Canobbio, Araujo (Dk. 82 Araujo), Valverde, Vinas (Dk. 70 Nunez)

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Pina (Dk. 71 Laros Duarte), Arcanjo (Dk. 46 Deroy Duarte), Mendes, Monteiro (Dk. 80 Semedo), Rodrigues (Dk. 59 Varela), Tavares (Dk. 59 Costa)

Goller: Dk. 21 Pina, Dk. 61 Varela (Yeşil Burun Adaları), Dk. 44 Araujo, Dk. 45+6 Canobbio (Uruguay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Cabral, Dk. 90+3 Borges (Yeşil Burun Adaları), Dk. 20 Bentancur, Dk. 58 Olivera (Uruguay)

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı.

Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü de Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'a karşı attı.

H Grubu'nda bugün oynanan maçların ardından İspanya 4 puanla liderlik koltuğunda otururken, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın 2'şer, Suudi Arabistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Gruptaki son maçlarda Uruguay ile İspanya, Yeşil Burun Adaları ile de Suudi Arabistan karşılaşacak.

Kaynak: AA

Yeşil Burun Adaları, Uruguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uruguay ve Yeşil Burun Adaları Berabere Kaldı - Son Dakika

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