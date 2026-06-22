Uruguay ve Yeşil Burun Adaları Berabere Kaldı - Son Dakika
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Uruguay ve Yeşil Burun Adaları Berabere Kaldı

Uruguay ve Yeşil Burun Adaları Berabere Kaldı
22.06.2026 10:40
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2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay, Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası H Grubu 2. haftasında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu 2. hafta maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, Miami Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kupanın favorilerinden biri olan İspanya'dan puan alma başarısı gösteren Yeşil Burun Adaları, Uruguay'dan da puan almayı başardı. Afrika temsilcisi, müsabakanın 21. dakikasında Kevin Fina'nın kullandığı serbest vuruşla Uruguay karşısında 1-0 öne geçti. Rakibinin golüne 44. dakikada Maxi Araujo'nun golüyle karşılı veren Uruguay, 45+6. dakikada Agustin Canobbio'nun golüyle devreyi 2-1 önde kapattı. 58. dakikada oyuna giren Helio Varela, 61. dakikada Uruguay defansının yaptığı büyük hatayı değerlendirerek skoru 2-2'ye getirdi. Sonraki dakikalarda gol sesi çıkmayınca maç bu şekilde sonlandı.

Bu sonuçla Uruguay ve Yeşil Burun Adaları, H grubunda 2'şer puana ulaşmış oldu.

Grubun son maçında Uruguay İspanya ile, Yeşil Burun Adaları ise Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yeşil Burun Adaları, İspanya, Uruguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uruguay ve Yeşil Burun Adaları Berabere Kaldı - Son Dakika

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