US-Sen'den Elazığ'da Sporculara Destek - Son Dakika
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Spor

US-Sen'den Elazığ'da Sporculara Destek

US-Sen\'den Elazığ\'da Sporculara Destek

US-Sen Genel Başkanı Bekir Ayaz, Elazığ'da sporcularla bir araya gelip mazbatalarını verdi.

21.11.2024 12:45
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Uluslararası Sporcu Sendikası (US-Sen) Genel Başkanı Bekir Ayaz, sendikanın Elazığ, Bingöl ve Malatya temsilcilerine mazbatalarını verip sporcularla bir araya geldi.

US-Sen Genel Başkanı Ayaz, sendikanın ilk toplantısını Elazığ'da gerçekleştirdi. Bir lokantada düzenlenen etkinlikte konuşan Ayaz, "Bugün, Elazığ'da sporda adalet, etik ve dayanışma ilkelerini önceliklendiren US-Sen'in vizyonunu ve hedeflerini sizlerle paylaşmak üzere bir araya geldik. Uluslararası Sporcular Sendikası, tüm sporcuların haklarının güvencesinin alındığı, adalet ve eşitliğin hüküm sürdüğü, sporun etik değerlerinin ön planda tutulduğu bir dünya oluşturmayı hedeflemekteyiz. US-sen sporda adalet zaman sloganıyla, sporun evrensel değerlerini korumak ve tüm sporcular için daha adil bir dünya oluşturmak amacıyla kuruldu. Din, dil, irk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu misyon doğrultusunda, sporcularımızın haklarını savunmayı, daha adil ve şeffaf yönetim standartları oluşturmayı ve özellikle gençlerimiz için sporun bir eğitim ve gelişim aracı olarak kullanılmasını sağlamayı görev edindik. Bugün burada, Elazig' da, sporun bu güçlü mesajını yaymak ve sendikamızın çalışma prensiplerini sizlere aktarmak için bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılında, spor aracılığıyla gençlerimizi destekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından sendikanın Elazığ, Malatya ve Bingöl başkanlarına mazbataları verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor US-Sen'den Elazığ'da Sporculara Destek - Son Dakika

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