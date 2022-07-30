Başkan Çakın, Uşakspor'un devredilmesi için imzaların atıldığını açıkladı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşakspor'un devri için Uşaklı bir firma ile imzaların atıldığını açıkladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, her ay düzenli olarak basın mensuplarıyla bir araya gelme programını bugün de gerçekleştirdi. Atapark Meydanı'nda bulunan Çayzade'de yapılan kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Çakın, merak edilen soruları yanıtlarken belediyece yapılan projeleri de anlattı. Açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Çakın, Uşaklı bir firma ile Uşakspor'un devredilmesi için imzaların atıldığını, işlemlerin Pazartesi - Salı günü biteceğini ve sonrasında federasyona başvuru yapılacağını açıkladı. Uşakspor'un devredildiği firma yetkililerinin takımın başına getirilecek teknik direktörü de belirlediğini, transfer ve diğer hazırlıkları da sürdürdüklerini açıkladı. Açıklamaların ardından Başkan Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi proje alanlarını basın mensuplarıyla gezerek tanıttı. - UŞAK