Uşak\'ta düzenlenen tekvando yarı final müsabakalarında Elifnaz ve İrem Türkiye finallerine yükseldi

Uşak'ta düzenlenen tekvando yarı final müsabakalarında başarılı performans sergileyen Elifnaz ve İrem, Türkiye finallerine yükselmeye hak kazandı.
Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Yarı Final Müsabakaları Uşak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalarda tekvando branşında Aydın'ı temsil eden Elifnaz Köseoğlu +68 kilogramda birinci, İrem Yıldırım ise 44 kilogramda üçüncü oldu. Turnuvada başarılı performans sergileyen Aydınlı sporcular, Çorum'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Yarı Final Müsabakaları Taekwondo Branşında +68 kg'da sporcumuz Elifnaz Köseoğlu birinci, 44 kg'da sporcumuz İrem Yıldırım üçüncü olarak Çorum'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandılar. Sporcularımızı tebrik eder, Çorum'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası Finallerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN
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