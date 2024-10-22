Uşak\'ta Spor Federasyonu Aday Başvuruları Başladı

Spor

Uşak'ta Spor Federasyonları Uşak İl Temsilciliği aday başvuruları başladı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapmış olduğu duyuruda Uşak'ta faal olan spor branşlarında Federasyon İl Temsilciliği başvurularının başladığını duyurdu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapıla paylaşımda ise; "Spor Federasyonları Uşak İl Temsilciliği aday başvuruları başladı. İlimizde faal olan spor branşlarında "Federasyon İl Temsilcisi" olarak görev yapmak isteyen adayların, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi sitesinde belirtilen şartları taşıması halinde başvurularını; en geç 25 Ekim 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Sportif Değerlendirme ve Takip Birimine başvuru evraklarını teslim etmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK