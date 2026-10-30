Uşakspor, 3. Lig\'de yarın düşme hattındaki Kepezspor deplasmanına çıkacak

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon tek galibiyetle yetinen Uşakspor yarın kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan düşme hattındaki Kepezspor'un konuğu olacak. Antalya Kepez Hasan Doğan Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Geçen hafta evinde Gaziemir Spor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor ligde 8 maç sonunda 7 puan topladı. Yine 1 galibiyeti bulunan Kepezspor ise Uşak ekibinin 2 puan gerisinde 5 puanla haftaya düşme potasında başladı.