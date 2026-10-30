Uşakspor, 3. Lig'de yarın düşme hattındaki Kepezspor deplasmanına çıkacak - Son Dakika
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Uşakspor, 3. Lig'de yarın düşme hattındaki Kepezspor deplasmanına çıkacak

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Uşakspor, 3. Lig\'de yarın düşme hattındaki Kepezspor deplasmanına çıkacak
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulmak isteyen Uşakspor, yarın düşme hattındaki Kepezspor deplasmanına çıkacak. Antalya Kepez Hasan Doğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak; 8 maçta 7 puan toplayan Uşakspor, 5 puanlı rakibinin 2 puan önünde.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon tek galibiyetle yetinen Uşakspor yarın kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan düşme hattındaki Kepezspor'un konuğu olacak. Antalya Kepez Hasan Doğan Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Geçen hafta evinde Gaziemir Spor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor ligde 8 maç sonunda 7 puan topladı. Yine 1 galibiyeti bulunan Kepezspor ise Uşak ekibinin 2 puan gerisinde 5 puanla haftaya düşme potasında başladı.

Kaynak: DHA
Hasan DoğanUşaksporAntalyaKepezSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Uşakspor, 3. Lig'de yarın düşme hattındaki Kepezspor deplasmanına çıkacak - Son Dakika
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