Uşakspor'da Canberk'le yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor'da sol bek Canberk Dilaver'le yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı kulüp 28 yaşındaki savunmacıyla ilgili, "Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" mesajı yayınladı.

Canberk, ilk yarıda ligde 13, kupada ise 1 müsabakada görev aldı. Deneyimli oyuncunun Anagold 24Erzincanspor'la anlaştığı iddia edildi. Uşakspor'da Celal Emir Dede, Kerem Kalafat, Ömer Çiçek ve Erol Erdal Alkan da takımdan ayrılmıştı.

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