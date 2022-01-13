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Uşakspor'da Canberk'le yollar ayrıldı - Son Dakika

Uşakspor'da Canberk'le yollar ayrıldı

13.01.2022 11:24
Uşakspor'da Canberk'le yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor'da sol bek Canberk Dilaver'le yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor'da sol bek Canberk Dilaver'le yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı kulüp 28 yaşındaki savunmacıyla ilgili, "Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" mesajı yayınladı.

Canberk, ilk yarıda ligde 13, kupada ise 1 müsabakada görev aldı. Deneyimli oyuncunun Anagold 24Erzincanspor'la anlaştığı iddia edildi. Uşakspor'da Celal Emir Dede, Kerem Kalafat, Ömer Çiçek ve Erol Erdal Alkan da takımdan ayrılmıştı.


- Uşak
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Futbol Federasyonu, Canberk Dilaver, Uşakspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor'da Canberk'le yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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