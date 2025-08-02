Uşakspor, Kaleci Mertcan\'la Güçlendi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Uşakspor kadrosunu Karamanspor'dan kaleci Mertcan Salık'la güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor'da yetişerek daha önce 1922 Konyaspor ve Tarsus İdman Yurdu'nda da forma giyen 23 yaşındaki eldivenle sözleşme imzaladı. Mertcan geçen sezon 2'nci Lig'de 11 maçta, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta Karaman ekibinin kalesini korudu.