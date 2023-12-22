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Uşakspor, Sarıyer deplasmanında sezonun ilk yarısını tamamlayacak - Son Dakika
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Uşakspor, Sarıyer deplasmanında sezonun ilk yarısını tamamlayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişe engel olamayan Uşakspor, sezonun ilk yarısını yarın Sarıyer deplasmanında tamamlayacak. Uşakspor son sırada yer alırken, Sarıyer ise düşme hattının üzerinde bulunuyor.

Uşakspor, Sarıyer deplasmanında sezonun ilk yarısını tamamlayacak
22.12.2023 - 11:22,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 12 maçlık yenilgi serisinin ardından hafta içinde evinde 2-0 öne geçip rakibinin 9 kişi kaldığı Denizlispor sınavında 2-2'lik beraberliğe engel olamayan Uşakspor sezonun ilk yarısını yarın Sarıyer deplasmanında tamamlayacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Kötü gidişe bir türlü engel olamayıp şimdiden kurtuluş umutlarını yitirmeye başlayan Uşakspor, grupta 17 maç sonrası 5 puanla son sırada yer alıyor. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Sarıyer'in ise 17 puanı var.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Uşakspor, Sarıyer deplasmanında sezonun ilk yarısını tamamlayacak - Son Dakika
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