Uşakspor Silivrispor'u 6-0 Mağlup Ederek Zirveye Yaklaştı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Uşakspor evinde en önemli rakibi Silivrispor engelini çok rahat aştı: 6-0. Maça hızlı başlayan Uşakspor henüz 7'nci dakika Emre Sarıkaya ile golü buldu: 1-0. Semih 45'inci dakikada Uşakspor'u 2-0 öne geçirirken, 45+1'inci dakikada Onur farkı üçe çıkardı: 3-0. Maçın ikinci yarısında da etkili olan takım ev sahibi Uşakspor'du. Kırmızı-siyahlılar 72'nci dakikada Semih'le 4-0'lık avantajı yakaladı. Gollerini sürdüren Uşak ekibi 81'inci dakikada Selçuk'la tabelayı 5-0'a getirirken, gol perdesini 86'ncı dakikada Murat kapattı. Uşakspor bu galibiyetin ardından 22 puana yükselip zirve yarışını sürdürdü. Silivrispor da 22 puanda kaldı.