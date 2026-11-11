Uşakspor\'u 1-0 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor, zirve takibini sürdürdü

Uşakspor'u 1-0 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor, zirve takibini sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında Uşakspor'u 1-0'lık skorla geçti. Tek golü 20'nci dakikada Atakan Akbulut atan ev sahibi 21 puana ulaşırken, Uşakspor 7 puanda kalarak düşme potasından çıkamadı.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik ünvanını geçen hafta Alanya 1221 deplasmanında kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Uşakspor'u mağlup etmeyi başardı: 1-0. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 20'nci dakikada ev sahibinden Atakan Akbulut attı. Ayvalıkgücü bu sonuçla puanını 21 yaparak zirve yarışını sürdürdü. Uşakspor ise 7 puanla düşme potasında kaldı.
Kaynak: DHA
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