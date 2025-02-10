Uşakspor\'un Galibiyet Hasreti Sona Erdi

Spor

UŞAK,

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıda bir ara liderliğe kadar yükselip ardından düşüşe geçen Uşakspor'un 7 maçlık galibiyet hasreti Nevşehir Belediyespor deplasmanında bitti. Rakibini kar yağışı altında geriden gelip 82 ve 89'uncu dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yenen Uşakspor derin bir nefes aldı. Grupta aylar sonra kazanan kırmızı-siyahlı ekip puanını 28'e çıkartırken Play-Off yarışına yeniden tutundu.