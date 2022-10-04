Uşakspor Yazıcı ile ilk maçına çıkacak - Son Dakika
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Uşakspor Yazıcı ile ilk maçına çıkacak

04.10.2022 11:30
Uşakspor Yazıcı ile ilk maçına çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Kırşehir Futbol'a 3-0 yenilip teknik direktör Bülent Akın'la yollarını ayıran Uşakspor, yeni çalıştırıcısı Recep Yazıcı ile ilk maçını yarın Serik Belediyespor'la oynayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Kırşehir Futbol'a 3-0 yenilip teknik direktör Bülent Akın'la yollarını ayıran Uşakspor, yeni çalıştırıcısı Recep Yazıcı ile ilk maçını yarın Serik Belediyespor'la oynayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Ahmet Ecevit'in düdük çalacağı müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Sportif direktör olarak görev aldığı kulüpte teknik adamlık görevine gelen Recep Yazıcı, düşme hattındaki takıma bu sezon ilk galibiyetini aldırmaya çalışacak. Uşakspor geride kalan 7 maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 3 puanla 19'uncu sırada bulunuyor.


- Uşak
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Uşakspor'da teknik direktör Bülent Akın gitti Uşakspor'da teknik direktör Bülent Akın gitti Uşakspor kayıplarda Uşakspor kayıplarda
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Yazıcı, Bülent Akın, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor Yazıcı ile ilk maçına çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşakspor Yazıcı ile ilk maçına çıkacak - Son Dakika
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