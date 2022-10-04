TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Kırşehir Futbol 'a 3-0 yenilip teknik direktör Bülent Akın 'la yollarını ayıran Uşakspor , yeni çalıştırıcısı Recep Yazıcı ile ilk maçını yarın Serik Belediyespor'la oynayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Ahmet Ecevit'in düdük çalacağı müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Sportif direktör olarak görev aldığı kulüpte teknik adamlık görevine gelen Recep Yazıcı, düşme hattındaki takıma bu sezon ilk galibiyetini aldırmaya çalışacak. Uşakspor geride kalan 7 maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 3 puanla 19'uncu sırada bulunuyor.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Yazıcı, Bülent Akın, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uşakspor Yazıcı ile ilk maçına çıkacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.