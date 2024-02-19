Üsküdar Belediyesi VALORANT Turnuvası Düzenliyor

Spor

E-sporda Üsküdar Belediyesinin düzenlediği VALORANT turnuvası tanıtıldı.

Üsküdar Çavuşdere Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen eşleşme ve tanıtım programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Toplantıda açıklamada bulunan Türkmen, E-sporun gittikçe yaygınlaştığını belirterek, "E-spor merkezimize gelen çocuklar, arkadaşlıklarını ilerletiyor ve kaliteli zaman geçiriyor. Burada tatlı bir rekabet ve centilmenlik var. Ön yargı yok, araştırma ve öğrenme arzusu var. Çocuklar, takım oyununu, uyumu ve bir başarının emekle mümkün olduğunu bu merkezde öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkmen, e-sporu teşvik ettiklerini aktararak, "Anne ve babalar, eskiden bu işe mesafeliydi. Artık onlar da ön yargı ile hareket edilmemesi gerektiğini görüyorlar. İşi de tadında bırakmak lazım. Bu işe belli bir zaman ayırmak lazım. Bu işten öğrenecek bir şeyler var. Her şey e-spor değil ancak bu branşa gönül veren çocukların da önünü açmak lazım." diye konuştu.

Düzenlenen turnuvanın finalleri, mart ayının sonlarına doğru gerçekleştirilecek. Müsabakalar, Üsküdar E-spor Merkezi'nde bulunan hızlı ve güncel sistemlerle donatılmış ekipmanlarla yapılacak.

Organizasyonda birinci takım 25 bin, ikinci 15 bin ve üçüncü 10 bin lira para ödülü kazanacak.