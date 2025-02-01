Üsküdar Belediyespor'dan Farklı Galibiyet

Spor

Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 42-32 yendi.

Çamlıca Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısını 17-14 önde geçen ev sahibi ekip, mücadeleyi de 42-32 üstün tamamladı.

Bu sonuçla İstanbul temsilcisi ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Eskişehir ekibi ise 13. kez mağlup oldu.