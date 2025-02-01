Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 42-32 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısını 17-14 önde geçen ev sahibi ekip, mücadeleyi de 42-32 üstün tamamladı.
Bu sonuçla İstanbul temsilcisi ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Eskişehir ekibi ise 13. kez mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Üsküdar Belediyespor'dan Farklı Galibiyet - Son Dakika
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