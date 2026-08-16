Uslu'dan Sert Hakem Tepkisi

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından hakem kararlarına tepki göstererek, "Her türlü tedbiri alırız. Ligle ilgili aklınıza ne gelirse yaparız. Fenerbahçe ile artık kimsenin oynamaması lazım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Genel Sekreteri Uslu, müsabakada Fenerbahçe'nin iki penaltısının verilmediğini dile getirerek hakem kararlarına tepki gösterdi.

"Federasyondan erteleme talebimize olumsuz yanıt aldık"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemelerinde karşılaşacakları Lyon maçı öncesinde Gençlerbirliği ile oynanacak müsabaka için TFF'ye erteleme talebinde bulunduklarını belirten Uslu, başvurunun kabul edilmediğini söyledi. Erteleme talebinin onaylanmamasına ilişkin herhangi bir gerekçe sunulup sunulmadığının sorulması üzerine Uslu, "Öyle bir prensip kararı almışlar. Aldıkları karara biz karışamayız" ifadelerini kullandı.

"Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz"

Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle Talisca'nın vurduğu topta kol çok açık; pozisyon penaltı ve kırmızı kart. Kitap öyle yazıyor ama VAR yabancı mı Türk mü onu da bilmiyoruz. Federasyon Başkanı'ndan özellikle rica ediyoruz: Bu tür şeyler olmasın, her türlü tedbiri alırız. Biz bir yıllığına geldik ve eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla durum eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde, bizim açımızdan bu lig devam etmez."

"Gözü kararttık, her şeyi yaparız"

Bir gazetecinin ne gibi tedbirlerin alınabileceğini sorması üzerine Uslu; "Ligle ilgili aklınıza ne gelirse yaparız. Fenerbahçe ile artık kimsenin oynamaması lazım. Yüzde yüz penaltı. Mert'in pozisyonu da penaltı. Biz kötü oynadık diye susuyoruz ama böyle olmaz. Her şeyi yaparız, bu kadar gözü kararttık" cevabını verdi.